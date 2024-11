POL-OG: Baden-Baden, Oos - Ingewahrsamnahme

Offenburg (ots) - In der Nacht von Montag auf Dienstag sind bislang unbekannte Täter in eine Werkstatt in der Straße "Im Unteren Angel" eingestiegen. Nach ersten Erkenntnissen drangen die ungebetenen Besucher in der Zeit zwischen 1 Uhr und 09:30 Uhr durch ein bereits beschädigtes Fenster in das Gebäude ein. Im Inneren wurde offenbar ein Kaffeeautomat aufgebrochen ...

