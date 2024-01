Hauptzollamt Singen

HZA-SI: Von der Kaffeemaschine bis zum Kleinlastwagen, Kleinunternehmer schmuggelt ein Sammelsurium an Waren im Wert von rund 35.000 EURO.

Singen (ots)

Über Monate brachte ein rumänischer Kleinunternehmer immer wieder Waren über den Grenzübergang Kaiserstuhl/Rötteln aus der Schweiz, um sie in Hohentengen zwischenzulagern. Das Sammelsurium im Wert von rund 35.000 EURO umfasste von Haushaltsgeräten und Drogerieartikeln, Handys und Computern, auch einen E-Roller und einen gebrauchten Kleinlaster mit Kippbrücke. Der 42-jährige hatte sich so Einfuhrabgaben von rund 7.200 EURO gespart. Gedacht war alles dafür, in Rumänien einen Gartenbaubetrieb zu eröffnen. Mitte Januar sollten seine zwei Cousins die Waren dann auch in sein Heimatland bringen. Eine Zollstreife beendete die Fahrt aber bereits am Parkplatz Grimmelshofen und entdeckte den Schmuggel.

Gegen den Kleinunternehmer und seine zwei Cousins wurden Steuerstrafverfahren eingeleitet. Die Beamten stellten die Waren solange sicher, bis die Einfuhrabgaben gezahlt waren.

Mit einer strafrechtlichen Ahndung durch das Hauptzollamt Karlsruhe, die das Steuerstrafverfahren übernahm, muss das Trio ebenfalls rechnen.

Original-Content von: Hauptzollamt Singen, übermittelt durch news aktuell