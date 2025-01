Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Aurich/Wittmund für Samstag, den 04.01.2025

Aurich/Wittmund (ots)

Landkreis Aurich

Verkehrsgeschehen

Aurich - Glätteunfälle

Von Freitagabend bis Samstagmorgen kam es in Aurich und Umgebung zu mehreren Glätteunfällen die glücklicherweise überwiegend glimpflich ausgegangen sind.

In Großefehn befuhr am frühen Freitagabend eine 18-jähriger Autofahrer aus Großefehn die Kanalstr. Süd von Wiesmoor kommend in Richtung Postweg. Als er an einer Ampelanlage abbremsen wollte rutschte er aufgrund von Glätte mit seinem Opel in einen Fiat, der gerade an der Ampel wartete. Der Fiat wurde darauffolgend in einen ebenfalls an der Ampel wartenden Renault geschoben. Der 57-jährige Fiat-Fahrer aus Wiesmoor und der 60-jährige Renault-Fahrer, der ebenfalls aus Wiesmoor stammt, sowie der Unfallverursacher blieben glücklicherweise unverletzt. An allen Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Im Bereich Ihlow ist gestern Abend, kurz nach 19:00 Uhr, ein Streuwagen mit Anhänger aufgrund der winterglatten Fahrbahn in den Straßengraben geraten. Der Anhänger überschlug sich und das Streusalz geriet in den Straßengraben. Auch hier blieb der 23-jährige Fahrer aus Südbrookmerland unverletzt. Für die Bergung des Fahrzeuges war die Kirchdorfer Straße kurzzeitig gesperrt.

Kurz nach 23:00 Uhr verlor ein 20-jähriger Mann aus Ihlow in der Kirchdorfer Straße in Ihlow aufgrund von Straßenglätte die Kontrolle über seinen BMW und kam von links von der Fahrbahn ab. Er streife einen Baum und auch er kam im Straßengraben zum Stehen. Es entstand lediglich Sachschaden.

Weniger Glück hatten zwei Unfallbeteiligte auf der Bundesstraße 210 in Aurich im Ortsteil Ogenbargen. Ein 29-jähriger Emder befuhr gegen Mitternacht mit einem Peugeot die Esenser Str. in Richtung Wittmund. Auf der glatten Fahrbahn kam er zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, beschädigte einen Leitpfosten und beim Gegenlenken rutschte das Fahrzeug gegen eine gegenüberliegende Straßenlaterne; das Fahrzeug geriet letztlich kopfüber in den Straßengraben. Der 19-jähriger Beifahrer aus Wittmund wurde leicht verletzt und durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Und auch in der Ogenbargener Kirchstraße rutschte gegen 01:30 Uhr ein Audi aufgrund der Straßenglätte in einen Straßengraben. Der 22-jährige Fahrzeugführer aus Aurich blieb unverletzt.

Aufgrund der winterlichen Straßenverhältnisse rät die Polizei zur angemessenen Bereifung, einer angepassten Geschwindigkeit und natürlich dazu, etwas mehr Zeit als üblich für die Fahrtstrecken einzuplanen.

Altkreis Norden

Verkehrsgeschehen

Lütetsburg - Berauscht Pkw geführt

Am Freitagnachmittag kontrollierte eine Polizeistreife einen 21-jährigen Fahrzeugführer auf der Landstraße in Lütetsburg. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der junge Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Die Entnahme einer Blutprobe wurde daraufhin angeordnet. Zudem wurde dem Mann die Weiterfahrt untersagt. Er wird sich nun in einem Verkehrsordnungswidrigkeitsverfahren verantworten müssen.

Sonstiges

Lütetsburg - Brand zweier Mülltonnen

Am Samstagmorgen gegen 05:35 Uhr kam es im Bereich des Lütetsburger Schlosses zu einem Mülltonnenbrand. Dabei gerieten zwei dort an die Fahrbahn gestellte Mülltonnen in Brand und mussten durch die Feuerwehr gelöscht werden. Personen die Angaben zur Brandursache machen können, werden gebeten sich unter 04931/9210 bei der Polizei Norden zu melden.

Landkreis Wittmund

Verkehrsgeschehen

Wittmund - Zwei Verletzte durch Glätteunfälle

Bei einem Verkehrsunfall in Wittmund sind am Freitagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 35-jähriger Mann aus Cuxhaven fuhr gegen 20 Uhr mit seinem Smart auf der Auricher Straße in Fahrtrichtung Wilhelmshaven. Aufgrund der Straßenglätte verlor er auf Höhe der Heglitzer Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und stieß mit dem entgegenkommenden Ford Ka einer 60-jährigen Frau aus Aurich zusammen. Beide Autofahrer wurden durch den Zusammenstoß leicht verletzt und kamen ins Krankenhaus. Insgesamt kam es im Landkreis Wittmund in der Nacht von Freitag auf Samstag zu vier Glätteunfällen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Aurich/Wittmund, übermittelt durch news aktuell