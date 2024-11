PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Portemonnaie geraubt +++ Falsche Wasserwerker +++ Einbrecher am Werk +++ Navigationsgerät ausgebaut +++ Bedrohung in Apotheke +++ Unfallflucht +++ Unfälle auf der A3 und der A66

Hofheim (ots)

1. Portemonnaie geraubt, Schwalbach, Mittelweg, Donnerstag, 31.10.2024, 21.35 Uhr,

(ro)Am Donnerstagabend wurde ein 24-Jähriger von unbekannten Tätern in Schwalbach des Portemonnaies beraubt.

Gegen 21.35 Uhr näherte sich eine drei- bis vierköpfige Personengruppe dem Geschädigten, der im Mittelweg unterwegs war, und wollten Geld gewechselt haben. Plötzlich habe einer der Unbekannten den 24-Jährigen festgehalten und ihm mehrfach auf den Rücken geschlagen. Nachdem der Festgehaltene seine Geldbörse herausgeholt hatte, wurde ihm diese aus der Hand geschlagen. Die Gruppe flüchtete samt Geldbörse in Richtung einer naheliegenden Schule. Zu der Personengruppe konnte der Beraubte lediglich angeben, dass es sich um drei bis vier Personen im Alter zwischen 15 und 20 Jahren mit südländischem Erscheinungsbild gehandelt hat.

Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei in Sulzbach unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Falsche Wasserwerker erbeuten Schmuck, Hattersheim, Okriftel, Kastanienstraße, Dienstag, 29.10.2024, 16 Uhr bis 16.30 Uhr,

(ro)Im Hattersheimer Stadtteil Okriftel hatten es falsche Wasserwerker am Dienstag auf Schmuck abgesehen. Gegen 16 Uhr gaben sich zwei Männer in der Kastanienstraße als Mitarbeiter des Wasserwerks aus. Man benötige den Zugang zur Wohnung. Auf diesem Wege täuschten die beiden die Bewohnerin, der das ganze erst kurze Zeit später verdächtig vorkam. Erst nachdem sie die falschen Wasserwerker schon der Wohnung verwiesen hatte, fiel ihr auf, dass Schmuck fehlte. Die beiden Täter wurden zwischen 30 und 40 Jahre alt und mit mitteleuropäischem Erscheinungsbild beschrieben. Einer war ca. 1,85 Meter groß, schlank und hatte kurze dunkle Haare. Sein Komplize war korpulent und ca. 1,70 bis 1,75 Meter groß. Beide waren mit einem schwarzen Sportanzug bekleidet. Die Kriminalpolizei des Main-Taunus-Kreises hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer (06196) 2073-0 um Hinweise aus der Bevölkerung. Die Polizei weist darauf hin, dass Sie keine Handwerker hereinlassen sollten, die nicht vorab angemeldet wurden oder die Sie nicht selbst bestellt haben. Sollten Sie Zweifel haben, ob es sich tatsächlich um echte Handwerker handelt, lassen Sie diese nicht ins Haus und fragen Sie bei Ihrer Hausverwaltung nach. Zudem informieren Sie Ihre örtliche Polizeistation oder rufen unter der 110 die Polizei.

3. Einbrecher am Werk, Eschborn, Frankfurter Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 16 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 8 Uhr

(st)Zwischen Mittwoch und Donnerstag suchten Unbekannte ein Bürogebäude in der Frankfurter Straße in Eschborn heim. Hierbei kamen sie auf unbekannte Art und Weise in das Gebäude und hebelten im Anschluss die verschlossenen Türen der oberen Stockwerke auf. Die unbekannten Täter durchwühlten sämtliche Räumlichkeiten und entwendeten mehrere elektronische Gegenstände im Wert von 10.000 Euro. Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der hinterlassene Sachschaden beläuft sich auf rund 1000 Euro. Hinweise nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Telefonnummer 06196 9695-0 entgegen.

4. Navigationsgerät ausgebaut, Hofheim-Marxheim, Sachsenring, Mittwoch, 30.10.2024, 15 Uhr bis Donnerstag, 31.10.2024, 8 Uhr

(ro)Zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagmorgen hatten es Diebe in Hofheim auf ein fest eingebautes Navigationsgerät abgesehen. Der schwarze Mini FML2 war im genannten Zeitraum im Stadtteil Marxheim in Höhe des Sachsenring 34 abgestellt. Die Täter verschafften sich auf unbekannte Art und Weise Zugang zum Fahrzeuginneren, dort bauten sie das Navigationsgerät samt Controller aus. Samt der Beute im Wert von etwa 3.000 Euro traten sie unbemerkt die Flucht an.

Sollten sie Hinweise in dieser Sache geben können, setzen Sie sich bitte mit der Polizeistation Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 in Verbindung.

5. Bedrohung in Apotheke, Eschborn, Rathausplatz, Donnerstag, 31.10.2024, 18.20 Uhr

(st)Am Donnerstag wurde in Eschborn der Mitarbeiter einer Apotheke von einem unbekannten Täter mit Worten bedroht. Der Mann betrat mit weiteren vier bis fünf unbekannten Personen die Apotheke am Rathausplatz. Dort kam es zu einem Streitgespräch, in diesem bedrohte der Täter den Mitarbeiter mit Worten. Im Anschluss flüchteten die unbekannten Personen. Der Mann wird als schmal und mit südländischem Erscheinungsbild beschrieben. Er hatte einen Oberlippenbart und trug dunkle Kleidung sowie eine dunkle Kappe. Hinweise zu der beschriebenen Person nimmt die Polizeistation Eschborn unter der Rufnummer 06196 9695-0 entgegen.

6. Berauscht Unfall verursacht und geflüchtet, Eschborn, Ginnheimer Straße, Donnerstag, 31.10.2024, 23.55 Uhr

(ro)Kurz vor Mitternacht kam es am Donnerstag in Eschborn zu einer Verkehrsunfallflucht, bei dem die Fahrerin unter dem Einfluss berauschender Mittel stand. Die Polizei wurde gegen 23.55 Uhr in die Ginnheimer Straße gerufen, da dort ein Pkw verunfallt sei. Zwei Personen seien aus dem Fahrzeug flüchtig, der Pkw stehe noch auf der Fahrbahn. Die entsandten Streifen konnte das flüchtige Pärchen in der Nähe des Unfallortes ausfindig machen. Nach ersten Ermittlungen war die 27-jährige Fahrerin mit einem schwarzen Hyundai in der Ginnheimer Straße in Richtung Niederurseler Allee unterwegs, als sie mit der Fahrstreifenbegrenzung kollidierte. Die Frau als auch ihr 31-jähriger Beifahrer blieben unverletzt und flüchteten vom Unfallort. Bei der Durchsuchung der beiden Personen und des Fahrzeugs fanden die Beamten Rauschgift auf, weshalb auch ein Rauschgiftspürhund hinzugerufen wurde. Weiterhin verlief ein durchgeführter Drogenvortest bei der Fahrerin positiv auf mehrere berauschende Mittel. Die 27-Jährige, die außerdem nicht im Besitz eines Führerscheins ist, sowie ihr Begleiter wurden zur Dienststelle gebracht. Die Fahrerin musste sich auch Blut von einem Arzt entnehmen lassen. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft konnten beide wieder ihres Weges gehen, nachdem deren Wohnungen nach weiteren Drogen durchsucht worden waren. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet. Am Pkw sowie an den Fahrbahnteilern entstand ein Schaden von mehreren Tausend Euro, das Fahrzeug musste abgeschleppt werden.

Pressemitteilung der Polizeiautobahnstation

Mehrere Unfälle mit Personenschaden, Eppstein und Hochheim, Bundesautobahnen A3 und A66, Donnerstag, 31.10.2024

(cw)Drei Verkehrsunfälle mit Personenschäden am Wiesbadener Kreuz und bei Eppstein beschäftigten am Donnerstagnachmittag die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Autobahnpolizeistation Medenbach.

Ein erster Verkehrsunfall ereignete sich gegen 15 Uhr auf der Bundesautobahn 3 zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen. Ein 75-Jähriger musste seinen Audi verkehrsbedingt abbremsen. Ein 52-Jähriger konnte noch rechtzeitig anhalten, einem hinter ihm fahrenden 31-Jährigen gelang dies aufgrund mangelhafter Bereifung seines Renault nicht mehr. Er kollidierte mit dem Hyundai des 52-Jährigen. Der 31-Jährige wurde bei dem Verkehrsunfall leicht verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert. Sowohl der Hyundai als auch der Renault waren nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beträgt etwa 33.000 Euro.

Nur etwa 90 Minuten später ereigneten sich um 16:39 und 16:44 Uhr gleich zwei Auffahrunfälle am Wiesbadener Kreuz auf der Verbindung von der A66 auf die A3 in Richtung Köln.

Zunächst kollidierte eine 27-jährige Fahrerin eines Ford mit dem Skoda eines 33-Jährigen, der ebenfalls verkehrsbedingt bremsen musste. Beide Insassen des Skodas wurden verletzt, mussten jedoch nicht in einem Krankenhaus behandelt werden. Die 27-Jährige hingegen wurde zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus gefahren. Beide Fahrzeuge waren nicht länger fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 30.000 Euro geschätzt.

Wenige Minuten später krachte es erneut, als ein 26-Jähriger unachtsam war und mit seinem Opel, auf ein Fahrzeug der gleichen Marke auffuhr und zusätzlich noch einen vor diesem haltenden VW beschädigte. Alle drei Fahrer bzw. Fahrerinnen wurden verletzt, der 26-Jährige musste in eine Frankfurter Klinik eingeliefert werden. Beide Opel waren nicht mehr fahrbereit, der Gesamtschaden wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

Die gestrigen Unfälle zeigen einmal mehr, wie wichtig ständige Aufmerksamkeit, ausreichender Abstand und eine angepasste Geschwindigkeit, nicht nur auf der Autobahn, sind.

Lassen Sie sich beim Fahren Zeit. Lassen Sie sich nicht ablenken oder stressen. Fahren Sie vorausschauend und achten Sie auf den Straßenverkehr, insbesondere im Berufsverkehr kommt es immer wieder zu unvorhergesehen Verkehrssituationen, die Ihre ständige Aufmerksamkeit benötigen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell