POL-MTK: Portemonnaie aus Pkw gestohlen +++ Fahrraddiebe in Diedenbergen +++ Rechte Schmiererei an Brückenpfeiler +++ Öffentliche Toilette verunstaltet +++ Fahrzeuge beschädigt

Portemonnaie aus Pkw gestohlen +++ Fahrraddiebe in Diedenbergen +++ Rechte Schmiererei an Brückenpfeiler +++ Öffentliche Toilette verunstaltet +++ Fahrzeuge beschädigt

Hofheim

1. Portemonnaie aus Pkw gestohlen, Bad Soden, Sulzbacher Straße, Montag, 28.10.2024, 20.30 Uhr bis 23.10Uhr

(ro)Am Montag haben Unbekannte in Bad Soden ein Portemonnaie aus einem Pkw gestohlen. Zwischen 20.30 Uhr und 23.10 Uhr machten sich die Diebe an einem Lamborghini Urus zu schaffen, der auf dem Parkplatz eines Discounters in der Sulzbacher Straße abgestellt war. Sie öffneten den vermutlich unverschlossenen Pkw und entnahmen die Geldbörse des Besitzers daraus. In dem hochwertigen Portemonnaie der Marke "Goyard" befand sich außer Dokumenten noch ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die Polizeistation Eschborn hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Fahrraddiebe in Diedenbergen, Hofheim-Diedenbergen, Pfingstbörnchen, Samstag, 26.10.2024, 15 Uhr bis Sonntag, 27.10.2024, 8 Uhr

(ro)Im Hofheimer Stadtteil Diedenbergen waren am Wochenende Fahrraddiebe unterwegs, die ein Mountainbike aus einer Garage entwendet haben. Der Besitzer hatte sein schwarzes Fahrrad "Grand Canyon AL SL 9.0" in der Garage seines Wohnhauses in der Straße "Pfingstbörnchen" abgestellt. Zwischen Samstagnachmittag und Sonntagmorgen entwendeten Unbekannte das Rad im Wert von ca. 1.700 Euro unbemerkt aus der Garage, die wohl unverschlossen war. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Rechte Schmiererei an Brückenpfeiler, Eschborn, Landesstraße 3005, Festgestellt am Freitag, 25.10.2024

(ro)In den vergangenen Tagen haben Unbekannte zwei Brückenpfeiler im Bereich Eschborn mit rechten Schmierereien verunstaltet. Dies wurde am Freitag zur Anzeige gebracht. Die Täter beschmierten die beiden Pfeiler einer Brücke über die Landesstraße 3005 mit zwei Hakenkreuzen. Der genaue Tatzeitpunkt ist bislang unklar. Die Stadt Eschborn ließ die Schmierereien umgehend entfernen. Der Sachschaden wird auf ca. 1.500 Euro beziffert. Der Staatsschutz der Kriminalpolizei ist nun mit den weiteren Ermittlungen betraut. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

4. Öffentliche Toilette verunstaltet, Flörsheim, Pfarrer-Münch-Straße, Freitag, 25.10.2024, bis Sonntag, 27.10.2024

(ro)In Flörsheim haben Unbekannte eine öffentliche Toilette mit Graffiti verunstaltet. Wer die Toilette in der Pfarrer-Münch-Straße zwischen Freitag und Sonntag mit Farbe besprüht hat, ist bislang unklar. Es entstand ein Sachschaden von rund 1.000 Euro. Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, werden diese von der Polizeistation Flörsheim unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegengenommen.

5. Fahrzeuge beschädigt, Hochheim, Neudorfgasse, Eschborn, Taunusblick, Sonntag, 21.10.2024 bis Montag, 28.10.2024 17.30 Uhr

(ro)In der vergangenen Woche wurden in Hochheim und Eschborn Fahrzeuge beschädigt und zerkratzt.

In Hochheim machten sich die Vandalen zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend an einem in der Neudorfgasse geparkten grauen Skoda Octavia zu schaffen, brachen einen Teil des Heckscheibenwischers ab und zerkratzten den Lack im Bereich des Hecks sowie der hinteren rechten Fahrzeugseite. Der Sachschaden wird auf etwa 2.000 Euro geschätzt. Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise zur Sache unter der Rufnummer (06145) 5476-0 entgegen.

Zwischen Montag letzter und dieser Woche zerkratzten Unbekannte in Eschborn einen schwarzen Mercedes GL 530 rundum. Das Fahrzeug war in diesem Zeitraum auf einem Grundstück in der Straße "Taunusblick" abgestellt. Hier beläuft sich der Schaden auf mehrere Tausend Euro. Sollten Sie Hinweise zu der Sachbeschädigung geben können, setzen Sie sich bitte unter der Rufnummer (06196) 9695-0 mit der Polizeistation Eschborn in Verbindung.

