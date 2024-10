PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Vandalen suchen Kindergarten auf und lassen Elektrogeräte mitgehen +++ Diebe haben es auf Schmuck abgesehen +++ E-Bike gestohlen +++ Diebe im Haus +++ Trickdiebstahl

Hofheim (ots)

1. Vandalen suchen Kindergarten auf und lassen Elektrogeräte mitgehen, Eppstein, Rossertstraße, Sonntag, 27.10.2024, 01:00 Uhr bis 14:00 Uhr

(fh)Am Sonntag haben Unbekannte in einem Eppsteiner Kindergarten erheblichen Sachschaden angerichtet und darüber hinaus auch noch Elektronikartikel gestohlen. Zwischen 01:00 Uhr und 14:00 Uhr gelangten die Vandalen in der Rossertstraße über eine Dachterrasse in das Gebäude. Von dort aus bahnten sie sich einen Weg durch alle und hinterließen eine Spur der Verwüstung. Es wurden diverse Bewegungsmelder, Türen, Schränke und sonstige Einrichtungsgegenstände beschädigt und dutzende Räume durchsucht. In Summe wurden drei Tablets und zwei Laptops gestohlen, wobei der verursachte Sachschaden den Wert der entwendeten Gegenstände bei weitem übersteigt. Die Hintergründe der Tat sind bislang unklar, die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise zu den Tätern unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 entgegen.

2. Diebe haben es auf Schmuck abgesehen, Bad Soden-Neuenhain, Drei-Linden-Straße, Mittwoch, 09.10.2024, 15:00 Uhr bis Samstag, 26.10.2024, 17:30 Uhr

(fh)In den vergangenen Wochen sind Unbekannte in die Wohnung eines Neuenhainer Mehrfamilienhauses eingestiegen und haben Schmuck mitgehen lassen. Im Zeitraum vom 09.10.2024 bis zum 26.10.2024 gelangten die Täter unbemerkt in das Mehrfamilienhaus in der Drei-Linden-Straße und gelangten ebenso unbemerkt in eine Wohnung. Hier machten sie sich die urlaubsbedingte Abwesenheit der Bewohnenden zu Nutze, nahmen Schmuck sowie Uhren an sich und flüchteten anschließend mit ihrer Beute. Wie bereits vorige Woche berichtet, kam es in einem benachbarten Mehrfamilienhaus, am 20.10.2024, ebenfalls zu einem Einbruch, bei dem die Täter ähnlich vorgegangen sind. Die Kriminalpolizei im Main-Taunus-Kreis ermittelt in beiden Fällen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegen.

3. E-Bike gestohlen,

Hofheim, Niederhofheimer Straße, Sonntag, 27.10.2024, 17 Uhr bis 19 Uhr

(mb)Diebe hatten es am Sonntagnachmittag in Hofheim auf ein E-Bike abgesehen. Das grüne Pedelec der Marke "Cyrzsher" stand zuletzt gesichert an einem Fahrradständer in der Niederhofheimer Straße in Hofheim. Die Unbekannten brachen zwischen 17 Uhr und 19 Uhr das Schloss auf und entwendeten das Zweirad. Der Wert des Fahrrads beläuft sich auf rund 3.000 Euro.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) - 2079-0 zu melden.

4. Diebe im Haus,

Hattersheim, Mainzer Landstraße, Samstag, 26.10.2024, 10 Uhr bis 17 Uhr

(da)Am Samstag gelangten Diebe in ein Haus in Hattersheim, während sich die Bewohnerin noch im Haus befand. Die Bewohnerin eines Einfamilienhauses in der Mainzer Landstraße verrichtete an diesem Tag diverse Haus- und Gartenarbeiten auf ihrem Grundstück. Am Abend stellte die Rentnerin fest, dass aus ihren Wohnräumen eine Schmuckschatulle sowie diverses Bargeld entwendet worden war. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen müssen sich die Diebe zwischen 10 Uhr und 17 Uhr unbemerkt in das Haus geschlichen und die Wertgegenstände entwendet haben. Die Polizeistation Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06192) 2079-0 entgegen.

5. Trickdiebstahl,

Hofheim, Chinonplatz, Freitag, 25.10.2024, 11:45 Uhr

(cw)Freitagmittag ereignete sich in Hofheim ein Trickdiebstahl. Eine 76-jährige Hofheimerin war gegen 11:45 Uhr auf dem Chinonplatz unterwegs, als sie im Bereich der Rollstuhlrampe in der Nähe eines Schnellrestaurants eine Frau unvermittelt anrempelte. Derart überrascht bemerkte die Frau nicht, dass die Täterin ihr die Geldbörse aus einer Handtasche stahl. Die Trickdiebin wird beschrieben als etwa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,60m groß und mit schwarzen nackenlangen Haaren. Sie war bekleidet mit einer schwarzen Hose und einer hellen Jacke. Hinweise nimmt die Polizei Hofheim unter der Rufnummer (06192) 2079 - 0 entgegen.

