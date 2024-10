PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: +++ Radarsensoren gestohlen +++ Alkoholisiert am Steuer +++ Fahrräder aus Garage entwendet +++

Hofheim (ots)

1. (sb)Radarsensoren an Auto gestohlen, Kelkheim (Taunus), Gagernring, Mittwoch, 23.10.2024, 20:00 Uhr-Donnerstag 24.10.2024, 07:00 Uhr

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag kam es in Kelkheim zum Diebstahl der vorderen Radarsensoren eines PKW. Der graue Audi A6 des Geschädigten stand zum Tatzeitpunkt am Straßenrand geparkt. Der Schaden am Fahrzeug beläuft sich auf über 4000 Euro. Die Polizei sucht auf diesem Weg Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Kelkheim unter der Rufnummer (06195) 6749 - 0 entgegen.

2. (sb)Trunkenheitsfahrt, Sulzbach (Taunus), Waldstraße, Sonntag, 27.10.2024, 01:52 Uhr

Im Rahmen der Streifenfahrt hielt eine Streife der Polizeistation Eschborn einen PKW im Bereich der Waldstraße in Sulzbach an. Im Rahmen der Verkehrskontrolle wurde ein Atemalkoholtest beim 39 Jahre alten Fahrer durchgeführt. Dieser ergab, dass der Fahrer mit über einer Promille unterwegs war. Durch die Polizei wurde ein Ermittlungsverfahren wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr eingeleitet eine Blutentnahme durch den Polizeiarzt durchgeführt wurde auch der Führerschein des Fahrers vorläufig sichergestellt.

3. (sb)Fahrräder aus Garage entwendet, Kelkheim (Taunus), Gundelhardstraße, Samstag, 26.10.2024, 21:00 Uhr - 23:00 Uhr

Im kurzen Tatzeitraum von nur zwei Stunden verschafften sich unbekannte Täter Zugang zur Garage des Einfamilienhauses des Geschädigten. Dort wurden drei Fahrräder entwendet. Die beiden E-Bikes und das Mountainbike des Geschädigten haben einen Gesamtwert von über 10.000 Euro. Von den Tätern fehlt jede Spur. Sollten Sie diesbezüglich verdächtige Beobachtungen im Nahbereich gemacht haben, so wenden Sie sich bitte an die Polizeistation Kelkheim unter der (06195) 6749-0

