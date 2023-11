Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231108.2 Itzehoe: Diebe machen sich an Gebrauchtwagen zu schaffen

Itzehoe (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Diebe einen Fahrzeughandel in Itzehoe aufgesucht und von einem Auto die Rückleuchten entwendet. Bei einem zweiten Wagen blieb es bei einem versuchten Diebstahl.

Im Zeitraum von vergangenem Freitag, 16.00 Uhr, bis zum Montag, 10.00 Uhr, suchten Unbekannte den Fahrzeughandel in der Störfischerstraße auf. Dort demontierten sie von einem Smart die rückwärtige Beleuchtung, Schadenshöhe insgesamt etwa 750 Euro. Die Täter gingen noch einen zweiten Wagen an, stahlen die Beleuchtungsteile jedoch nicht, sondern richteten lediglich einen Sachschaden in Höhe von 150 Euro an.

Zeugen, die im Bereich des Tatortes verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Itzehoe unter der Telefonnummer 04821 / 6020 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

