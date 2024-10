POL-DN: Unfall auf der Stockheimer Landstraße

Aldenhoven (ots) - Bereits in der Nacht von Montag auf Dienstag (15.10.2024) brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Frauenrather Straße ein. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Unbekannten zwischen 03:57 Uhr und 05:15 Uhr Zutritt zu der Wohnung, hierzu öffneten sie gewaltsam die Terrassentür. Ob die Einbrecher etwas entwendet haben, kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden. Zeugen, die im genannten Zeitraum etwas Verdächtiges in ...

