Polizei Düren

POL-DN: Taschendiebstahl: Täter von Zeugen festgehalten

Düren (ots)

Am Donnerstag (17.10.2024) entwendete ein 44-jähriger Mann aus Düren auf dem Markt die Handtasche einer Verkäuferin. Noch auf der Flucht konnte ein Zeuge den Mann festhalten.

Die 52-Jährige Mitarbeiterin eines Marktstandes hatte ihre Tasche gegen 14:15 Uhr innerhalb des Standes auf den Boden gestellt. Als sie anschließend mit den Abbauarbeiten des Marktstandes begann, trat ein Mann in den Bereich. Die Geschädigte bemerkte, wie dieser im Vorbeigehen nach der Tasche griff. Sie schrie den Mann an und forderte ihn auf, die Tasche loszulassen. Der 44-Jährige flüchtete daraufhin über die Kölnstraße in Richtung Kölner Landstraße. Ein 57-jähriger Zeuge aus Gangelt war auf die Situation aufmerksam geworden und verfolgte den Dieb. Gemeinsam mit weiteren Passanten konnte der 44-Jährige auf der Kölnstraße festgehalten werden. Die Tasche hatte der Mann schon auf seiner Flucht fallen lassen, sodass die Geschädigte diese, mitsamt Inhalt, wieder an sich nehmen konnte.

Der Täter wurde durch die Zeugen an die Polizei übergeben. Den Beamten gegenüber gestand er die Tat. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Original-Content von: Polizei Düren, übermittelt durch news aktuell