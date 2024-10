Polizei Düren

POL-DN: Motorradfahrer verunfallt auf der L246 - Leichte Verletzungen

Nideggen (ots)

Am Mittwochabend (17.10.2024) verunfallte ein 22-jähriger Motorradfahrer aus Erftstadt gegen 17:35 Uhr auf der L246 in Fahrtrichtung Brück. Der Fahrer war aus Schmidt kommend unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor.

Nach eigenen Angaben befürchtete der Motorradfahrer, die Kurve nicht sicher durchfahren zu können, und leitete daraufhin eine Bremsung mit der Handbremse ein. Dabei verlor er die Kontrolle über das Motorrad, kam von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Stacheldrahtzaun.

Der 22-Jährige erlitt leichte Verletzungen, er wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von ca. 1600 Euro.

