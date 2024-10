Polizei Düren

POL-DN: Zeitungszusteller in Lendersdorf angegriffen - Polizei sucht Zeugen

Düren (ots)

Am frühen Donnerstagmorgen (17.10.2024) kam es in Lendersdorf zu einem Angriff auf einen Zeitungszusteller. Der 46-jährige Geschädigte aus Merzenich wurde dabei leicht verletzt und begab sich anschließend in die Notaufnahme eines Krankenhauses, von wo aus er die Polizei verständigte.

Nach ersten Ermittlungen stellte sich der Sachverhalt wie folgt dar: Der 46-jährige Zeitungszusteller war gegen 04:30 Uhr in der Uferstraße in Lendersdorf mit seinem Fahrzeug unterwegs, um Zeitungen zuzustellen. Sein Auto parkte dabei auf der Fahrbahn. In diesem Moment näherte sich ein schwarzer Mercedes SUV, besetzt mit zwei männlichen Personen, aus Richtung der Krauthausener Straße in Fahrtrichtung "Am Wehr".

Da der Zeitungszusteller mit seinem Fahrzeug die Fahrbahn blockierte, war ein Vorbeifahren für den herannahenden Mercedes nicht möglich. Daraufhin stiegen die beiden Insassen des Mercedes aus und forderten den Geschädigten auf, sein Fahrzeug zu entfernen. Als der 46-Jährige sich zurück zu seinem Auto begab und sich neben der Fahrertür befand, zog der Beifahrer des Mercedes nach Angaben des Geschädigten einen "pistolenähnlichen Gegenstand" und richtete ihn auf den ihn. Gleichzeitig näherte sich der Fahrer des Mercedes dem Merzenicher und schlug ihm mit der Faust ins Gesicht.

Im Anschluss stiegen die beiden unbekannten Täter wieder in ihr Fahrzeug und entfernten sich in Fahrtrichtung Krauthausener Straße.

Die beiden Täter werden wie folgt beschrieben:

Fahrer:

- Männlich - Ca. 18-20 Jahre alt - Ca. 175-185 cm groß - Kurze dunkle Haare

Beifahrer:

- Männlich - Ca. 18-20 Jahre alt - Ca. 175-185 cm groß

Das von den Tätern genutzte Fahrzeug soll ein schwarzer Mercedes SUV oder SUV-ähnliches Modell sein.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall oder den Tätern geben können. Hinweise nimmt die Polizei Düren unter der Telefonnummer 02421 949-6425 entgegen.

