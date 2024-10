PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Aggressiver Kunde schlägt zu +++ Einbrecher scheitern an Kita-Fenster +++ Diebstahl auf Wochenmarkt +++ Vandalen zerstechen Reifen +++ Diebstahl aus Wohnung +++ Diebstahl aus Paketlieferfahrzeug

Hofheim (ots)

1. Aggressiver Kunde schlägt zu,

Eschborn, Hauptstraße, Mittwoch, 30.10.2024, 17:30 Uhr

(jh)Am Mittwoch attackierte ein Unbekannter den Mitarbeiter einer Tankstelle in Eschborn. Gegen 17:30 Uhr betrat der Unbekannte die Tankstelle in der Hauptstraße und beabsichtigte Lotto zu spielen. Da dies nicht funktionierte, gerieten der Mitarbeiter und der unbekannte Täter zunächst verbal in Streit. Im Verlauf des Streits schlug der Unbekannte dem Angestellten mit seinem Mobiltelefon gegen den Kopf. Zudem trat er ihm in die Geschlechtsteile. Der aggressive Tankstellenkunde wird als circa 1,80 Meter groß, mit Glatze und Brille beschrieben. Er trug eine Jeans und eine blaue Jacke.

Hinweise nimmt die Polizeistation in Eschborn unter der Telefonnummer (06196) 9695-0 entgegen.

2. Einbrecher scheitern an Kita-Fenster, Eppstein-Vockenhausen, Eppenhainer Weg, Dienstag, 29.10.2024, 18:30 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024, 6:45 Uhr

(jh)In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch versuchten Einbrecher in einen Kindergarten im Eppsteiner Stadtteil Vockenhausen einzubrechen. Dazu hebelten die Täter zwischen Dienstag, gegen 18:30 Uhr und Mittwoch, gegen 6:45 Uhr an mehreren Fenstern und Türen der Kita im Eppenhainer Weg. Sie scheiterten jedoch und gelangten nicht ins Innere, weshalb sie ohne Beute die Flucht antraten. An den Türen und Fenstern entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von 6.000 Euro. Die Kriminalpolizei in Sulzbach hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer (06196) 2073-0 um Hinweise.

3. Diebstahl auf Wochenmarkt,

Kelkheim, Am Marktplatz, Mittwoch, 30.10.2024, 14:30 Uhr bis 15 Uhr

(jh)Am Mittwoch machten Diebe auf dem Wochenmarkt in Kelkheim Beute. Die Täter verschafften sich Zugang zu einem Fahrzeug, welches den Betreibern eines Marktstandes gehört. In dem Fahrzeug befand sich die Kasse des Markstandes. Aus dieser entnahmen die Unbekannten Bargeld in vierstelliger Höhe und flüchteten anschließend.

Die Polizei in Kelkheim ermittelt und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer (06195) 6749-40.

4. Vandalen zerstechen Reifen,

Kelkheim-Fischbach, Sodener Straße, Dienstag, 29.10.2024, 15:30 Uhr bis Mittwoch, 30.10.2024, 4 Uhr

(jh)Zwischen Dienstag und Mittwoch machten sich Unbekannte an einem Auto in Kelkheim zu schaffen und beschädigten dieses. Der weiße Audi stand seit Dienstagnachmittag im Bereich der Sodener Straße im Stadtteil Fischbach. Als die Besitzerin am frühen Mittwochmorgen zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, musste sie feststellen, dass unbekannte Täter Luft aus zwei Reifen entlassen hatten. Ein weiterer Reifen wies eine Einstichstelle auf. Der Schaden beläuft sich auf circa 100 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 in Verbindung zu setzen.

5. Diebstahl aus Wohnung,

Flörsheim, Königsberger Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 13 Uhr bis 14:30 Uhr

(jh)Unbekannte entwendeten am Mittwoch Bargeld und Bankkarten aus einer Wohnung in Flörsheim. Durch die Kellertür gelangten die Täter in ein Zweifamilienhaus in der Königsberger Straße. Im Gebäude selbst betraten die Täter die Erdgeschosswohnung, nahmen Bargeld sowie Bankkarten an sich und flüchteten anschließend.

Die Polizeistation in Flörsheim nimmt Hinweise unter der Telefonnummer (06145) 5476-0 entgegen.

6. Diebstahl aus Paketlieferfahrzeug,

Kelkheim, Frankfurter Straße, Mittwoch, 30.10.2024, 12:40 Uhr bis 12:45 Uhr

(jh)Diebe machten sich am Mittwoch in Kelkheim an einem Lieferfahrzeug zu schaffen. Der Transporter eines Paketlieferdienstes hielt gegen 12:40 Uhr im Bereich der Frankfurter Straße im Rahmen seiner Tour. Die kurze Abwesenheit des Fahrers nutzten die Täter aus und gelangten ins Innere des Fahrzeugs. Dort öffneten sie mehrere Kartons, ließen die Waren jedoch zurück. Ob sie etwas entwendeten ist nach derzeitigem Stand nicht abschließend bekannt. Die Täter flüchteten vor der Rückkehr des Fahrers.

Die Ermittlerinnen und Ermittler der Polizei in Kelkheim bitten unter der Telefonnummer (06195) 6749-40 um Hinweise.

7. Suche nach Geschädigten,

Eddersheim, Okriftel, Hattersheim

(jh) In den vergangenen Wochen kam es vermehrt zu Diebstählen aus Gartenhütten, Garagen, Gärten und Ähnlichem im Bereich Eddersheim, Okriftel und Hattersheim. Vereinzelt kam es auch zu Aufbrüchen von Gartenhütten. Bei dem Diebesgut handelte es sich unter anderem um Fahrräder, Werkzeuge und kleinere Gegenstände.

Die Polizei konnte den Täter ermitteln und Diebesgut sicherstellen. Dieses konnte noch nicht in allen Fällen Geschädigten beziehungsweise Tatorten zugeordnet werden.

Nun sucht die Polizei nach Geschädigten, welche ähnlich gelagerte Taten bisher nicht zur Anzeige gebracht haben. Die Polizei bittet daher alle Personen, welche zum Opfer von ähnlichen Taten in den genannten Bereichen wurden, sich mit der Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 in Verbindung zu setzen.

8. PKW kollidiert mit Absperranhänger,

Bereich Eppstein, Bundesautobahn 3, Mittwoch, 30.10.2024, 7:37 Uhr

(cw)Am Mittwochmorgen ereignete sich auf der Bundesautobahn 3, in der Nähe von Eppstein, ein folgenschwerer Verkehrsunfall, als ein PKW mit einem Anhänger der Autobahnmeisterei kollidierte.

Gegen 7:35 Uhr hatten Mitarbeitende der Autobahnmeisterei zwischen dem Wiesbadener Kreuz und der Anschlussstelle Niedernhausen auf dem linken Fahrstreifen eine temporäre Baustelle eingerichtet und diese unter anderem mit einem Absperranhänger mit Lichtzeichen abgesichert. Ein 57-Jähriger befuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Mercedes Benz EQS den linken Fahrstreifen in Richtung Köln. Aus Unachtsamkeit kollidierte der Fahrer frontal mit dem Absperranhänger, wurde auf die Mittelspur abgelenkt, wo das Heck des Mercedes mit einem dort fahrenden BMW zusammenstieß. Aufgrund der Wucht des Aufpralls auf den Anhänger schleuderten Fahrzeugteile des Mercedes auf die Gegenspur in Richtung Frankfurt. Der Fahrer eines Mercedes AMG konnte nicht mehr ausweichen, überfuhr die Fahrzeugteile und beschädigte damit sein eigenes Fahrzeug. Glücklicherweise wurden weder die Mitarbeitenden der Autobahnpolizei noch der 57-Jährige bei dem Verkehrsunfall verletzt. Sowohl der Mercedes EQS als auch der Absperranhänger erlitten einen Totalschaden und mussten abgeschleppt werden. Der Schaden an allen 3 Fahrzeugen und dem Anhänger beläuft sich auf über 200.000 Euro. Der Verkehr staute sich zeitweise auf etwa sieben Kilometer bis hinter die Raststätte Medenbach.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell