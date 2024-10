PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Fahrzeugteile ausgebaut +++ Pkw aufgebrochen +++ Fahrräder aus Gartenhaus entwendet +++ Roller im Gebüsch versteckt

Hofheim (ots)

1. Fahrzeugteile ausgebaut, Bad Soden, Mozartstraße, Montag, 28.10.2024, 18 Uhr bis Dienstag, 29.10.2024, 7.20 Uhr

(ro)In der Nacht auf Dienstag waren in Bad Soden Autoteilediebe unterwegs. Die Diebe hatten es auf hochwertige Fahrzeugteile abgesehen. In der Mozartstraße machten sich die Täter an einem roter Mini Cooper S zu schaffen und bauten das Infotainmentsystem inkl. elektronischer Bauteile aus. Der Schaden beläuft sich auf etwa 8.000 Euro. Da an dem Fahrzeug keine Aufbruchspuren zu erkennen waren, geht die Polizei davon aus, dass die Täter so genannte Funkwellenverlängerer verwendet haben. Mit diesen Geräten können die Signale der Keyless-Funktion des Autoschlüssels abgefangen werden, um dann das Auto unberechtigt zu öffnen. Die Polizei rät daher im Umgang mit Schlüsseln mit Keyless-Funktion: Legen Sie den Schlüssel nie in der Nähe der Haus- oder Wohnungstür ab! Versuchen Sie, das Funksignal durch geeignete Maßnahmen abzuschirmen! Dazu eignen sich Alufolie, in die Sie den Schlüssel einwickeln können, oder dafür vorgesehene (Metall-)Boxen. Fragen Sie Ihren Autohersteller, ob Sie den Komfortzugang (vorübergehend) deaktivieren können!

In dem vorliegenden Fall ermittelt nun die Kriminalpolizei. Sollten Sie die Tat beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 2073-0 entgegengenommen.

2. Pkw aufgebrochen, Hofheim, Traubenhüttenweg, Festgestellt am Dienstag, 29.10.2024, 13.55 Uhr

(ro)In den zurückliegenden Tagen brachen Unbekannte ein in Hofheim geparktes Fahrzeug auf und entwendeten daraus eine Geldbörse. Die Fahrerin des im Taubenhüttenweg geparkten weißen Fiat 500 fiel am Dienstagmittag eine eingeschlagene Scheibe auf. Beim genaueren Hinsehen stellte sie dann fest, dass ihre Geldbörse aus dem Inneren entwendet worden war.

Hinweise zum Diebstahl nimmt die Polizeistation Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079-0 entgegen.

3. Fahrräder aus Gartenhaus entwendet, Schwalbach, Mecklenburger Straße, Sonntag, 27.10.2024, 17 Uhr bis Dienstag, 29.20.2024, 6.15 Uhr

(ro)In Schwalbach waren zwischen Sonntagabend und Dienstagmorgen Fahrraddiebe unterwegs, die Elektrofahrräder aus einem Gartenhaus entwendeten. Die Täter überstiegen in diesem Zeitraum den Zaun zu einem Grundstück in der Mecklenburger Straße und machten sich an einem Gartenhaus zu schaffen. Hieraus ließen die Unbekannten zwei E Bikes der Marke "Bergamont" im Wert von rund 4.000 Euro mitgehen, bevor sie unbemerkt flüchteten. Hinweise zu dem Diebstahl nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer (06196) 9695-0 entgegen.

4. Roller im Gebüsch versteckt, Eschborn, Hamburger Straße, Dienstag, 29.10.2024, 18.10 Uhr

(ro)Jugendliche haben in Eschborn einen Roller entwendet und diesen in einem Gebüsch versteckt.

Eine aufmerksame Zeugin meldete der Polizei gegen 18.10 Uhr, dass zwei Jugendliche einen Roller vom Parkdeck eines Hochhauses in der Hamburger Straße weggeschoben und in einem Gebüsch im hinteren Bereich des Grundstücks versteckt haben. Anschließend seien die beiden mit zwei weiteren Jugendlichen in Richtung Götzenstraße verschwunden. Die alarmierten Streifen fanden im Gebüsch einen weißen Roller der Marke "Generic Motor" auf, dieser wurde dem Besitzer wieder übergeben. Die Täter und ihre Begleiter konnten im Rahmen der Fahndung nicht mehr ausfindig gemacht werden. Sie werden als jugendlich mit dunklen Kapuzenjacken bekleidet beschrieben. Einer hat eine etwas längere Daunenjacke getragen.

Sollten Sie in diesem Fall Hinweise geben können, werden diese unter der Rufnummer (06196) 9695-0 von der Polizeistation Eschborn entgegengenommen.

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell