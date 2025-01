Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

Norden - Von Fahrbahn abgekommen

Eine Autofahrerin ist am Sonntagabend in Norden mit einem Baum kollidiert. Gegen 19.10 Uhr fuhr die Fahrerin eines VW auf der Ekeler Weg und kam aus noch ungeklärten Gründen von der Fahrbahn ab. Sie stieß auf Höhe der Hausnummer 9 gegen einen Baum und wurde dabei leicht verletzt. Die Autofahrerin entfernte sich fußläufig unerlaubt von der Örtlichkeit, konnte aber wenig später ermittelt werden. Der entstandene Sachschaden liegt bei rund 15.000 Euro. Die 22-Jährige erwartet ein Strafverfahren.

Norden - Unfallflucht am Norder Tor

Zu einer Unfallflucht kam es bereits am Freitagmorgen in Norden. Ein bislang Unbekannter touchierte mit seinem Fahrzeug zwischen 4.30 Uhr und 7 Uhr auf dem Parkdeck des Norder Tors einen grauen Mitsubishi Space Star. Der Mitsubishi wurde vorne rechts am Kotflügel beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete unerlaubt vom Unfallort. Hinweise nimmt die Polizei unter 04931 9210 entgegen.

Aurich - Unfallflucht auf Parkplatz

Die Polizei sucht Zeugen einer Unfallflucht, die sich am Montagmorgen vor einem Supermarkt am Dreekamp in Aurich ereignet hat. Gegen 10.30 Uhr stieß nach derzeitigem Kenntnisstand beim Ausparken ein schwarzer Mercedes gegen die Front eines grauen Hyundai. Der Mercedes-Fahrer flüchtete vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und Hinweise auf den Autofahrer geben können, werden gebeten, sich unter 04941 606215 zu melden.

