POL-PDLD: Siebeldingen, B 10 - Frontalzusammenstoß, ging diesem ein illegales Kraftfahrzeugrennen voraus?

Siebeldingen (ots)

Am späten Freitagabend (08.11.2024), gegen 21:45 Uhr, kam es auf der B 10 bei Siebeldingen zu einem Frontalzusammenstoß zweier PKWs. Im Vorfeld des Unfalles konnten mehrere Verkehrsteilnehmer mindestens zwei PKW Fahrer dabei beobachten, wie diese sich bereits auf der A 65 in Richtung B 10 gegenseitig mehrfach überholten und sich mit überhöhter Geschwindigkeit fortbewegten. Auf der B 10 in Fahrtrichtung Annweiler geriet einer der am Rennen beteiligten Verkehrsteilnehmer im Rahmen eines Überholmanövers in den Gegenverkehr und stieß dort mit einer 55-jährigen PKW Fahrerin aus Haßloch zusammen. Der 71-jährige Unfallverursacher aus Stuttgart wurde verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Infolge des Unfalles musste die B 10 in beide Richtungen bis 03:45 Uhr gesperrt werden. Die Polizeiinspektion Landau hat die Ermittlungen hinsichtlich eines verbotenen Kraftfahrzeugrennen aufgenommen. Zur Klärung der Unfallursache wurde ein Gutachter beauftragt. In Absprache mit der Staatsanwaltschaft Landau wurden die Fahrzeuge der am Rennen, sowie am Unfall beteiligten Fahrer sichergestellt. Zudem wurden die Führerscheine der am Rennen beteiligten sichergestellt. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Landau unter der Telefonnummer 06341-287-0 oder per E-Mail pilandau@polizei.rlp.de zu melden

