Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Verkehrsunfall mit schwerverletzter Fußgängerin

Bad Bergzabern (ots)

Am Freitag, den 08.11.2024 um 17:20 Uhr, kam es in der Weinstraße in Höhe der Weißenburger Straße in Bad Bergzabern zu einem Verkehrsunfall zwischen einer 77-jährigen Fußgängerin und einer 71-jährigen Autofahrerin. Beim Überqueren der Fahrbahn durch die Fußgängerin wurde diese von einem PKW erfasst. Die Fußgängerin erlitt schwere Verletzungen und wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. Zur Klärung des Unfallhergangs wurde ein Gutachter beauftragt.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Bad Bergzabern unter der Telefonnummer 06343-93340 oder per E-Mail unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de zu wenden.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell