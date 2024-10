Landespolizeiinspektion Gera

LPI-G: Versuchter Einbruch in Supermarkt

Gera (ots)

Ronneburg: Nachdem das Dach eines Supermarktes in der Straße "Am kühlen Grund" bereits durch einen Unwetterschaden in Mitleidenschaft gezogen wurde, versuchten im Zeitraum vom 02.10. zum 04.10.2024 unbekannte Täter die Öffnung im Dach zu erweitern. Ein Einsteigen in das Gebäude gelang nicht, sodass nichts Weiteres beschädigt oder entwendet wurde. Die Geraer Polizei bittet Zeugen, die Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 0365 / 8234 1465 zu melden (Bezugsnummer 0258277/2024). (AK)

