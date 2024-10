LPI-G: Spirituose aus Tankstelle entwendet

Greiz (ots) - Greiz. Unbekannte Täter zerstachen in der Nacht vom 04.10.2024 zum 05.10.2024 den Reifen eines tschechischen Fahrzeuges in der Tannendorfstraße in Greiz. Die Polizeiinspektion Greiz hat die Ermittlungen wegen Sachbeschädigung gegen Unbekannt aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise, welche unter der Tel.: 03661/6210 und der Bezugsnummer 0258643/2024 entgegengenommen werden. Rückfragen bitte an: ...

mehr