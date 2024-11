POL-PPWP: Spiegel zerfetzt und Auto gestreift

Polizeipräsidium Westpfalz

Den Außenspiegel eines Autos hat ein unbekannter Verkehrsteilnehmer in der Nacht zu Donnerstag in der Dansenberger Straße "abrasiert". Am Vormittag fiel auf, dass Teile des Spiegels neben dem Toyota auf der Straße lagen. Aus der Nähe betrachtet, stellte die Halterin fest, dass nicht nur der Spiegel komplett zerfetzt wurde, sondern der Wagen auch im vorderen rechten Bereich - von der Tür, über den Kotflügel bis zur Stoßstange - einen frischen Schaden aufwies. Geschätzte Schadenshöhe: rund 1.500 Euro. Vom Verursacher fehlt jede Spur.

Da der Toyota bereits am Abend zuvor abgestellt wurde, muss der Unfall zwischen Mittwoch, 18 Uhr, und Donnerstag, 10 Uhr, passiert sein. Zeugen, denen in diesem Zeitraum etwas aufgefallen ist, werden gebeten, unter der Nummer 0631 369-2150 Kontakt mit der Polizeiinspektion 2 aufzunehmen.

Gesucht wird auch der Verursacher eines Unfalls am Donnerstag auf dem Parkplatz eines Ärztehauses am Pfaffplatz. Auf dem mit einer Schranke geschlossenen Areal wurde in der Zeit zwischen 6.30 und 13.30 Uhr ein abgestellter VW Up gerammt und beschädigt. Als die Halterin am Mittag zu ihrem Wagen kam, entdeckte sie die "Bescherung": Der Schaden zog sich über beide Türen auf der Fahrerseite bis zum hinteren Radlauf. Die Höhe wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Ähnlich ging es einem Autobesitzer, der seinen BMW am Donnerstag zwischen 12 und 13 Uhr auf dem Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Merkurstraße abstellte. Bei seiner Rückkehr zum Fahrzeug war auf der Fahrerseite im hinteren linken Bereich ein frischer Schaden zu sehen. Der Verursacher hatte sich aus dem Staub gemacht.

Eine weitere Unfallflucht wurde am Nachmittag aus der Steinmetzstraße gemeldet. In diesem Fall traf es einen Mercedes-Benz, der zwischen 14 und 15.15 Uhr in Höhe des Hauses Nummer 3 am Fahrbahnrand abgestellt war. Ein anderes Fahrzeug streifte den Wagen und hinterließ einen deutlichen Schaden an der vorderen linken Ecke. Auch hier flüchtete der Verantwortliche, ohne den Unfall zu melden.

Die Ermittler der Polizeiinspektion 2 sind bei allen beschriebenen Fällen auf Zeugenhinweise angewiesen, um die jeweiligen Verursacher ausfindig machen zu können. - So wie bei einer Fahrerflucht in der Parkstraße am Donnerstagabend. Hier hatten zwei Zeugen kurz nach 21 Uhr beobachtet, wie ein Ford Grand C-Max beim Ausparken gegen einen stehenden Dacia Lodgy stieß. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern, fuhr der Ford einfach davon. Die Zeugen merkten sich das Kennzeichen und meldeten es der Polizei. Die Beamten machten den Halter ausfindig und statteten ihm einen Besuch ab. An seinem Wagen wurden die entsprechenden Unfallspuren gefunden. Auf den Mann kommt eine Strafanzeige zu. |cri

