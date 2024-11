Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unvermittelt ins Gesicht geschlagen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht Zeugen, die am Donnerstagnachmittag in der Fruchthallstraße unterwegs waren und eine Auseinandersetzung am Fackelbrunnen beobachtet haben. Gegen 15.20 Uhr soll es hier zu einer Körperverletzung zwischen zwei Männern gekommen sein.

Ein 19-Jähriger meldete der Polizei, dass er von einem Unbekannten ohne erkennbaren Grund unvermittelt mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen wurde. Der Mann erlitt dadurch ein Hämatom am Auge sowie Schrammen an der Nase.

Der Täter flüchtete zu Fuß in Richtung Stiftsplatz. Von ihm ist lediglich bekannt, dass er etwa 1,70 Meter groß ist, einen Vollbart mit geflochtenen Zöpfen hat und mit einer grauen Jogginghose sowie einem roten T-Shirt bekleidet war; auf dem Kopf trug er eine Mütze.

Bei einer Suche in der Umgebung konnte niemand mehr gesichtet werden, auf den die Beschreibung passte. Hinweise auf den Unbekannten und seine weitere Fluchtrichtung werden von der Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-2150 entgegengenommen. |cri

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell