POL-PPWP: Satt gegessen und Zeche geprellt

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots) - Einbrecher waren offenbar in den vergangenen Tagen in der Diemersteiner Straße am Werk. Am Donnerstagnachmittag stellten Angehörige einer Anwohnerin fest, dass die Balkontür des Hauses offenstand und in den Räumen offensichtlich mehrere Schränke durchwühlt wurden. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Die genaue Tatzeit ist unklar. Die Polizei sucht ...

