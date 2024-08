Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemeldung Polizeikommissariat Oberharz in Clausthal-Zellerfeld von Mittwoch, 28.08.2024

Goslar (ots)

Zeugen gesucht! Vorsätzliche Sachbeschädigung an Pkw auf Parkplatz eines Supermarkts:

Am Mittwoch, 28.08.2024, in der Zeit von 12:00 Uhr bis 12:30 Uhr, parkt ein 82-jähriger Clausthal-Zellerfelder seinen schwarzen Pkw, Ford Puma auf dem Parkplatz eines Supermarkts am Ostbahnhof. Als der Geschädigte nach Beendigung seines Einkaufs zu seinem Fahrzeug zurückkehrt, bemerkt er eine frische Beschädigung an seinem Fahrzeug. Am vorderen Kotflügel auf der Fahrerseite findet sich ein frischer, tiefer Kratzer im Lack. Der Kratzer verläuft horizontal und ist ca. 15cm lang. Aufgrund der Spurenlage wird von einer vorsätzlichen Sachbeschädigung ausgegangen, die mit einem spitzen Gegenstand verursacht worden ist. Der Schaden beläuft sich auf ca. 1000EUR.

Ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet.

Zeugen/innen, die tatrelevante Beobachtungen gemacht haben, oder Tat- bzw. Täterhinweise geben können, werden gebeten sich beim PK Oberharz zu melden (05323/95310).

i.A. Teusch, PK

