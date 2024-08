Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 27.08.2024

Goslar (ots)

Unbekannte entwenden Rüttelplatte aus dem Baustellenbereich Im Zeitraum von Samstagnachmittag bis Montagmorgen wurde von einer Baustelle auf der Landstraße in Harlingerode auf Höhe der Bushaltestelle eine Rüttelplatte durch bislang unbekannte Täter entwendet. Anschließend entkamen die Täter unerkannt. Die Schadenssumme wird auf 10.000EUR geschätzt.

Hinweise zum Geschehen nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Zu einer Verkehrsunfallflucht kam es am Montagmorgen im Stadtteil Baßgeige. Ein bislang unbekanntes Fahrzeug touchierte in der Zeit zwischen 07:52 Uhr und 09:20 Uhr auf der Stapelner Straße in Goslar einen auf einer Parkfläche des Straßenverkehrsamtes geparkten schwarzen Seat Leon und beschädigte diesen am hinteren rechten Radkasten. Anschließend entfernte sich das verursachende Fahrzeug unerlaubt vom Unfallort. Der Schaden wird auf circa 500 Euro geschätzt.

Hinweise zu diesem Verkehrsunfall, insbesondere zum verursachenden Fahrzeug, nimmt die Polizei Goslar unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegen.

+++

Fahrzeugfahrer kommt alleinbeteiligt von der Fahrbahn ab und wird leicht verletzt Ein 19- Jähriger Goslarer befuhr am Montagabend gegen 19:15 Uhr mit seinem Audi A4 auf der Kreisstraße 2 von Jerstedt in Richtung Dörnten. In einer Linkskurve kam das Fahrzeug aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn ab, durchfuhr einen Graben und kam auf einem angrenzenden Feld zum Stehen. Der Fahrer wurde durch den Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Goslar gebracht. Der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell