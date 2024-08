Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 25.08.2024

Goslar (ots)

Diebstahl eines E-Mountainbikes

In der Zeit von Freitag, dem 23.08.2024, 19:00 Uhr, bis Samstag, 24.08.2024, 13:05 Uhr entwendet ein bislang unbekannter Täter ein innerhalb einer Garage in der Ortelsburger Straße, in 38642 Goslar, abgestelltes E-Mountainbike der Marke Fischer, Farbe schwarz. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Diebstahl geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Goslar zu melden.

Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit einer Brücke, zeitweise Vollsperrung der Bundesstraße 6 Am Samstag, den 24.08.20224, um 17:45 Uhr befährt ein 63-jähriger Goslarer mit einem Lkw mit GS-Zulassung und aufgeladenem Minibagger die Bundesstraße 6, aus Fahrtrichtung Bad Harzburg in Fahrtrichtung Salzgitter. Auf Höhe der Brücke der Feldstraße stößt der Unfallverursacher mit dem Minibagger gegen die über die Bundesstraße führende Brücke. Durch den Zusammenstoß entsteht Sachschaden an der Brücke. Die Bundesstraße 6 sowie der Brückenbereich der Feldstraße wird bis zur erfolgten Überprüfung durch die Straßenmeisterei Goslar voll gesperrt. Nach erfolgter Überprüfung durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei wird die Brücke sowie der Brückenbereich der Feldstraße wieder freigegeben. Da sich der Unfallverursacher zunächst vom Unfallort entfernt und sich erst zu einem späteren Zeitpunkt bei der Polizeiinspektion Goslar gemeldet hat, erwartet diesen nun ein Strafverfahren wegen des Unerlaubten Entfernen vom Unfallort. Angaben zum entstandenen Gesamtschaden können zum Berichtszeitpunkt keine gemacht werden.

Schwerer Verkehrsunfall unter Beteiligung eines Motorradfahrers Am Samstag, den 24.08.2024, um 18:55 Uhr befährt ein 16-jähriger Mann aus Bad Grund mit seinem Leichtkraftrad Yamaha mit OHA-Zulassung die Bundesstraße 498, aus Richtung Oberharz in Richtung Goslar. Im Bereich Romkerhalle übersieht er den vor ihm fahrenden 31-jährigen Hamburger mit seinem Pkw Audi mit HH-Zulassung. Dieser beabsichtigt mit seinem Pkw nach links auf einen dortigen Parkstreifen einzufahren. Der Motoradfahrer bemerkt dies zu spät, prallt gegen die linke Fahrzeugseite des Pkw und anschließend gegen die linksseitig der Fahrbahn befindliche Schutzplanke. Durch den Zusammenstoß wird der beteiligte Motorradfahrer schwer verletzt mittels Rettungshubschrauber dem Krankenhaus Wolfenbüttel zugeführt. Der beteiligte Pkw-Fahrer verletzt sich durch den Zusammenstoß nicht. Es entsteht ein geschätzter Gesamtschaden in Höhe von 7.000 Euro.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr mit anschließender Verkehrsunfallflucht Am Samstag, den 24.08.2024, um 23:30 Uhr befährt ein 23-jähriger Clausthal-Zellerfelder mit seinem Pkw mit GS-Zulassung die Bundesstraße 241, aus Richtung Goslar in Richtung Clausthal-Zellerfeld. Zwischen dem Campingplatz "Harz Camp Goslar" und der Bärentalkurve kommt ihm ein im Überholvorgang befindlicher Pkw entgegen. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, lenkt der 23-Jährige seinen Pkw gegen die rechtsseitige Bordsteinkante, wodurch Sachschaden in geschätzter Höhe von 2.000 Euro entsteht. Der Unfallverursachende Pkw entfernt sich unerlaubt vom Unfallort. Wer sachdienliche Angaben zu dem Verkehrsunfall und dem Verkehrsunfallverursachenden geben kann wird gebeten sich bei der Polizei Goslar zu melden.

i.A. POK Galante

