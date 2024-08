Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Diebstahl und Sachbeschädigung an einem Hotel in Braunlage

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Braunlage: In der Nacht von Donnerstag (22.08.2024), zu Freitag (23.08.2024), ist es an einem Hotel in Braunlage, in der Elbingeröder Straße, zu einem Diebstahl und einer Sachbeschädigung gekommen. Der oder die bislang unbekannten Täter entwenden einen Tisch aus dem Eingangsbereich des Hotels. Der Tisch hat eine weiße Tischplatte und ein grünes Metallgestell. Zudem wird der Speisekartenkasten vermutlich durch die gleichen Täter beschädig. Ein Holzbrett wird abgerissen und am Hotel belassen. Der Gesamtschaden wird auf 300EUR geschätzt. Zudem wurden zahlreiche weitere vergleichbare Fälle von Vandalismus im Ort festgestellt. So wurden Bänke, Tische und Stühle entlang der Herzog-Wilhelm-Straße umgestoßen. Auch wurden Verkehrszeichen aus deren Verankerung gerissen und weggeworfen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem Vorfall geben kann, den bittet die Polizei Braunlage, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05520-93260 in Verbindung zu setzen. (bm)

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell