POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 22.08.2024

Goslar (ots) - Am vergangenen Wochenende ereigneten sich im Bereich Bad Harzburg und Goslar-Oker drei Einbrüche in Gewerbebetriebe. Zwischen Freitagnachmittag und Montagmorgen verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einer Werkshalle in der Wolfenbütteler Straße 42 in Oker. Ob etwas entwendet wurde, ist bislang nicht bekannt. In Bettingerode ...

