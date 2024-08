Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 23.08.2024

Goslar (ots)

In Goslar Ohlhof ereignete sich am Donnerstagmorgen an der Kreuzung Lilienthalstraße / Immenröder Straße ein Verkehrsunfall mit zwei Leichtverletzten.

Gegen 9.30 Uhr beabsichtigte ein 60-jähriger Mercedes-Fahrer aus Bad Harzburg von der Lilienthalstraße nach links in die Immenröder Straße abzubiegen. Hierbei übersah er eine ihm entgegenkommende 46-jährige Goslarerin mit ihrem Seat, so dass es zum Zusammenstoß kam.

Beide Unfallbeteiligte zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen ins Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

+++

Am Donnerstagvormittag kam es in der Feldstraße in Goslar zu einem Verkehrsunfall, zu dem die Polizei Zeugen sucht.

Eine 19-jährige Frau aus Goslar wollte gegen 11 Uhr mit ihrem Audi vom Straßenrand in den fließenden Verkehr Richtung Jürgenohl einfahren. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit einem von hinten nahenden und in gleicher Richtung fahrenden VW Up einer 22-jährigen Goslarerin. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4.000 Euro beziffert.

Aufgrund unterschiedlicher Schilderungen des Geschehens sucht die Polizei Goslar Zeugen zu diesem Verkehrsunfall. Hinweise werden unter der Telefonnummer (05321) 3390 entgegengenommen.

+++

Bei einem Verkehrsunfall in Goslar am Donnerstagnachmittag wurden zwei Personen verletzt.

Eine 41-jährige Frau aus Goslar fuhr gegen 16.20 Uhr mit ihrem Seat auf der Hildesheimer Straße in Richtung Bismarckstraße. An der Einmündung zur Straße Kattenberg musste sie verkehrsbedingt halten, was ein 17-jähriger Fahrer eines Leichtkraftrades Aprilla zu spät bemerkte, auf den Pkw auffuhr und anschließend stürzte.

Der Fahrer und sein 16-jähriger Beifahrer aus Goslarer zogen sich hierbei Verletzungen zu und wurden ins Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt.

+++

Im Langelsheimer Ortsteil Wolfshagen kam es am frühen Freitagmorgen zu einem Verkehrsunfall mit einer Verletzten und hohem Sachschaden.

Gegen 2 Uhr befuhr eine 69-jährige Langelsheimerin mit ihrem Audi die Kreuzallee in Richtung Am Mauernkamp und kam in der der dortigen Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab. Danach kollidierte sie zunächst mit einem Verkehrszeichen und prallte anschließend frontal gegen einen Baum.

Aufgrund der hierbei erlittenen Verletzungen wurde die Fahrerin ins Krankenhaus verbracht. Am Pkw entstand Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 80.000 Euro geschätzt.

Da bei der 69-Jährigen der Verdacht einer Alkoholbeeinflussung bestand, wurde ihr eine Blutprobe entnommen.

+++

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Langelsheim zum Einbruch in einen Kiosk.

Unter Gewaltanwendung gelangten der oder die Täter in das Gebäude in der Straße Oberer Schmiedekamp Ecke Freiheitsstraße. Hier wurde versucht, in weitere Räume zu gelangen, was jedoch misslang. Zu erlangtem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell