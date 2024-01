POL-COE: Nottuln, Prozessionsweg/ Unter Drogen Auto gefahren

Coesfeld (ots) - Zu drei Unfallfluchten kam es in Nottuln. Am Freitag (26.01.24) beschädigte ein unbekannter Autofahrer einen roten VW Golf Plus an der Appelhülsener Straße. Zwischen 16.30 Uhr und 16.50 Uhr stand dieser auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Verursacher fuhr weg. Um seine Anschlusspflichten kümmerte sich ebenfalls nicht ein unbekannter Autofahrer an der Straße Hövel. Dort beschädigte dieser am Sonntag (28.01.24) einen weißen Skoda Yeti. ...

