POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 24.08.2024

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es in Goslar zum Einbruch in ein Antiquitätengeschäft. Unter Gewaltanwendung gelangten der oder die Täter in das Gebäude in der Abzuchtstraße. Zu erlangtem Diebesgut ist bislang nichts bekannt.

Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Hinweise oder Beobachtungen, die mit dieser Tat in Zusammenhang stehen könnten, werden unter (05321) 3390 entgegengenommen.

Am Freitagnachmittag ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landstraße 515 zwischen Wildemann und Lautenthal.

Ein 21jähriger Goslarer verlor in einer Rechtskurve in Richtung Lautenthal die Kontrolle über sein Motorrad und rutschte auf die Gegenfahrbahn. Hier kollidierte er mit einem entgegenkommenden Pkw. Der Motorradfahrer und die Beifahrerin des entgegenkommenden Pkw wurden bei dem Zusammenstoß schwer verletzt und in umliegende Krankenhäuser verbracht.

