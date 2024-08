Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Goslar vom 28.08.2024

Goslar (ots)

Im Stadtteil Jürgenohl wurde am Dienstag durch einen bislang unbekannten Täter ein schwarzer Audi Avant beschädigt.

Zwischen 9 Uhr und 14 Uhr hatte der Pkw in der Marienburger Straße 58 geparkt. In diesem Zeitraum wurde die rechte Fahrzeugseite zerkratzt und ein Schaden in vierstelliger Höhe verursacht. Hinweise zu dieser Tat nimmt die Polizei Goslar unter (05321) 3390 entgegen.

+++

Bei zwei Geschwindigkeitskontrollen im Bereich Bad Harzburg verzeichnete die Polizei am Montag und Dienstag insgesamt 48 Übertretungen.

Am Montagvormittag hatten die Beamten im Ortsteil Bündheim an der dortigen Grundschule gemessen. Zwischen 10.30 und 13 Uhr überschritten 41 Fahrzeuge die erlaubte Höchstgeschwindigkeit von 30 Km/h, wobei 57 Km/h der Spitzenwert war.

Am Dienstag wurden zwischen 9.40 Uhr und 11.40 Uhr sieben Überschreitung in der Kreisstraße in Göttingerode gemessen. Hier betrug die höchste Geschwindigkeit in der 30er-Zone 49 Km/h.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell