Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressebericht Polizei Braunlage, 27.08.2024

Bild-Infos

Download

Goslar (ots)

Diebstahl von Metallrohren

St. Andreasberg, Freigelände an der ehemaligen Rehbergklinik. Bislang unbekannte Täter entwendeten vom Freigelände diverse Metallrohre und Metallständer. Der Diebstahl ereignete sich in der Nacht vom Montag, 26.08.2024, 18.30 Uhr bis Dienstag 27.08.2024, 09.00 Uhr. Zum Diebstahl müssen die Täter einen Transporter oder Lkw genutzt haben. Der Schaden beläuft sich auf etwa 1500 Euro. Hinweise bitte an die Polizei Braunlage, 05520-93260.

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell