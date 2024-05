Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Feuer in einer Küche eines Mehrfamilienhauses in Henstedt-Ulzburg

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Dienstag, dem 07. Mai 2024 kam es in Henstedt-Ulzburg gegen 11:21 Uhr zu einem Feuer in einer Küche eines Mehrfamilienhauses.

Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg wurde daraufhin mit dem Einsatzstichwort "FEU" (Feuer, Standard) von der Kooperativen Regionalleitstelle West in die Straße Nordring alarmiert.

Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte warteten die Bewohner der Wohnung vor der Hauseingangstür und machten auf sich aufmerksam. Die Scheiben der Wohnung waren bereits sichtbar von außen im Innenbereich vom Rauch und Ruß beaufschlagt, mehrere Rauchmelder waren in der Wohnung zu hören. Ein Trupp unter umluftunabhängigem Atemschutz bereitete sich vor der Wohnungstür auf die Brandbekämpfung vor. Das Feuer hatte sich in der Küche bereits ausgebreitet, konnte aber schnell gelöscht werden. Durch das Öffnen einiger Fenster in der Wohnung konnte der Großteil des Brandrauches dort entweichen und gelang somit nicht in das Treppenhaus des Mehrfamilienhauses. Nachdem Teile vom Mobiliar aus der Wohnung verschafft wurden, konnten die letzten Glutnester abgelöscht werden. Angrenzende Wohnungen wurden aufgrund der Rauchentwicklung noch einmal überprüft. Eine weitere Gefahr bestand für die Anwohner des Hauses aber nicht.

Die Bewohner wurden vom Rettungsdienst gesichtet, ein Transport war nicht nötig. Verletzt wurde niemand. Die Feuerwehr Henstedt-Ulzburg war mit knapp 25 Einsatzkräften vor Ort.

Seitens der Feuerwehr können keine Angaben zur Schadenshöhe, Personalien oder Verletzungen der Betroffenen gemacht werden.

Eingesetzte Kräfte:

Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg Rettungsdienstkooperation in Schleswig-Holstein: ein Rettungswagen Kreisfeuerwehrverband Segeberg: Pressesprecher Polizei Segeberg und Pinneberg

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell