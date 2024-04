Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Beherztes Eingreifen verhinderte Lagerhallenbrand

Henstedt-Ulzburg (ots)

Durch beherztes Eingreifen mit mehreren Feuerlöschern sowie eines handelsüblichen Gartenschlauches konnte am Sonntag, dem 14.04.2024 in einem Gewerbegebiet in Henstedt-Ulzburg der Großbrand einer Lagerhalle verhindert werden. Die ersten Notrufe gingen gegen 12:08 Uhr in der Kooperativen Regionalleitstelle West in Elmshorn ein. Innerhalb kürzester Zeit meldeten sich weitere Notrufteilnehmer und berichteten von eine starke Rauchentwicklung im Lagerhallenbereich eines ortsansässigen Gewerbetreibenden. Aufgrund der Größe des Objektes wurde seitens der Rettungsleitstelle die Gemeindefeuerwehr Henstedt-Ulzburg mit dem Stichwort "FEU 2" (Feuer, zwei Löschzüge) alarmiert.

Als die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle eintrafen, zeigte sich bereits kein Flammenbild mehr.

Aus ungeklärter Ursache haben zwei größere Müllbehältnisse außerhalb der Lagerhalle Feuer gefangen und das Feuer ist auf die Außenfassade, bestehend aus Sandwichpaneelen, übergesprungen. Zur abschließenden Brandbekämpfung wurde ein Schnellangriffsrohr eingesetzt. Im weiteren Verlauf der Nachlöscharbeiten mussten ca. 20m2 der verbauten Sandwichpaneele demontiert werden, um ggf. weitere Brandnester abzulöschen. Die Maßnahmen der Feuerwehr konnten um 13:09 Uhr beendet werden und die Einsatzstelle wurde an den Betreiber übergeben. Personen kamen bei diesem Einsatz nicht zu Schaden. Zur Schadenursache und Schadenhöhe können seitens der Feuerwehr keine Angaben gemacht werden. Die Freiwillige Feuerwehr Henstedt-Ulzburg war mit ca. 35 Einsatzkräften vor Ort.

Original-Content von: Kreisfeuerwehrverband Segeberg, übermittelt durch news aktuell