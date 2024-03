Kreisfeuerwehrverband Segeberg

FW-SE: Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes Segeberg 2024

Der Kreisfeuerwehrverband Segeberg hielt am 23. März seine 113. Jahreshauptversammlung in der Sporthalle in Oering ab. Die Veranstaltung bot Gelegenheit zur Rückschau auf das vergangene Jahr sowie zur Diskussion und Planung zukünftiger Aktivitäten. Die Versammlung wurde von Jörg Nero (Kreiswehrführer) geleitet und von 184 anwesenden Delegierten der Feuerwehren des Kreises sowie Ehrenmitglieder, Vertreter*innen aus Politik auf Bundes-, Landes- und Kreisebene wie auch von anderen Hilfsorganisationen und Bürgermeister*innen einzelner Kommunen besucht.

In seinem Rückblick betonte Jörg Nero die bedeutende Rolle, die die Feuerwehren des Kreises bei der Bewältigung verschiedenster Herausforderungen im vergangenen Jahr gespielt haben.

Im Bereich der aktiven Einsatzabteilung sei ein Rückgang (durchschnittlich ca. 1,5 Mitglieder pro Wehr weniger) der Mitglieder zu verzeichnen. Um weiterhin die Tageseinsatzfähigkeit aufrecht zu erhalten, sei eine Zusammenarbeit mit anderen freiwilligen Feuerwehren bedeutender denn je.

Anders sieht es im Bereich der Jugendfeuerwehren aus. Erstmalig konnten im Nachwuchs mehr als 1.000 Mitglieder verzeichnet werden. Kreisjugendfeuerwehrwart Sebastian Sahling führte dies maßgeblich auf das Engagement der Jugendwarte, Ausbilder und Betreuer zurück. Als Highlight akzentuierte Sahling den Weltrekord über die längste Wasserförderstrecke über 65,4 km am Elbe-Lübeck-Kanal, an dem 3.250 B-Schläuche, 140 Pumpen und 130 Jugendfeuerwehren beteiligt waren.

Dem Landrat Jan Peter Schröder zufolge seien die Organisationen im Falle eines Blackouts bzw. Energiemangellage durch "gute Ausbildung und ordentliches Gerät" gut aufgestellt, was auch an den neu entwickelten Einsatzkonzepten liege. Er betonte jedoch, dass die Stärkung der Selbsthilfe der Bevölkerung ein wesentlicher Faktor sei.

Als Ausblick auf das Jahr 2024 äußerte der Kreiswehrführer, dass die Angebote der Kreisausbildung für die Bewältigung der Einsatzanforderungen genutzt werden sollten.

Im Bereich der Jugendfeuerwehr ist unter anderem ein Event-Wochenende geplant, dessen angebotene Workshops weit über die Bereiche der Feuerwehren hinausgehen.

Weitere Fahrzeuge werden im Juni offiziell übergeben, Investition in neue Messgeräte und Software wurden bereits getätigt. Und weitere 850.000EUR sollen für weitere Ausstattungen im Bereich Bevölkerungsschutz bereitgestellt werden.

Mit dem Wunsch auf "gute und erfolgreiche Einsätze" übergab der Landrat Jan Peter Schröder an die freiwilligen Feuerwehren Leezen, Trappenkamp, Ellerau und Henstedt-Ulzburg vier Katastrophenschutzfahrzeuge. Diese Fahrzeuge stellen eine wichtige Ergänzung der Einsatzmittel für den Schutz der Bevölkerung in Notfällen dar.

Gewählt wurde der Kreiswehrführer Jörg Nero auf weitere sechs Jahre mit 163 von 184 abgegebenen Stimmen.

Als Beisitzer wurde Sebastian Sahling zum Kreisjugendfeuerwehrwart gewählt.

Auf Sven Ehmke für das Vorschlagsgebiet Bad Segeberg, Wahlstedt und Teile des Amtes Trave-Land entfielen 178 Stimmen.

Steve Grube übernimmt das Vorschlagsgebiet Norderstedt und Henstedt-Ulzburg (178 von 183 Stimmen).

Grußworte wurden von Jan Peter Schröder (Landrat), Torsten Kowitz (MdK, CDU, für die Gäste aus der Politik) und vom Landesbrandmeister Frank Homrich übermittelt.

Die Mitgliederversammlung hat den Haushalt 2024 angenommen und die Beschlussfassung über den Versand von elektronischen Einladungen und Dokumenten wurde verabschiedet.

Mit den Worten "Gott zur Ehr, dem nächsten zur Wehr" schloss der stellvertretende Kreiswehrführer André Folta die Versammlung.

