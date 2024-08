Polizeidirektion Hannover

POL-H: Barsinghausen: Raubüberfall auf Wettbüro - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montag, 26.08.2024, hat ein bislang unbekannter Mann ein Wettbüro in Barsinghausen überfallen und Bargeld erbeutet. Die Polizei sucht Zeugen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Zentralen Kriminaldienstes Hannover betrat gegen 22:45 Uhr ein maskierter und bewaffneter Mann das Wettbüro an der Altenhofstraße in Barsinghausen. Er forderte den 29-jährigen Filialleiter auf ihm die Einnahmen auszuhändigen. Dieser öffnete daraufhin zwei Tresore und verstaute das Bargeld in einer mitgeführten Tasche des Unbekannten. Anschließend flüchtete der Täter nach Zeugenaussagen in Richtung Kaltenbornstraße.

Der Täter ist männlich, etwa 1,80 Meter groß und trug bei dem Überfall eine weiße Maske, einen Kapuzenpullover mit über den Kopf gezogener Kapuze. Darüber hatte er eine schwarze Jacke an. Außerdem trug er eine schwarze Hose, blaue Handschuhe und dunkelgraue Adidas-Turnschuhe mit weißen Socken.

Die Polizei hat Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung aufgenommen. Zeugen, die Angaben zur Tat oder dem Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Kriminaldauerdienst Hannover unter der Telefonnummer 0511 109-5555 in Verbindung zu setzen. /db, san

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell