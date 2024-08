POL-H: Vermisste 74-Jährige aus Lehrte-Sehnde wohlbehalten angetroffen

Hannover (ots) - Seit Sonntag, dem 25.08.2024, sucht das Polizeikommissariat Lehrte nach der 74-jährigen Gabriele S., die zuletzt in einer Klinik in Sehnde in Behandlung war. Die Vermisste verließ die Klinik in unbekannte Richtung und ist seitdem spurlos verschwunden. Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass Frau S. dringend medizinische Hilfe ...

