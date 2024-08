Polizeidirektion Hannover

POL-H: Lehrte-Sehnde: 74-jährige Gabriele S. vermisst - Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Bild-Infos

Download

Hannover (ots)

Seit Sonntag, dem 25.08.2024, sucht das Polizeikommissariat Lehrte nach der 74-jährigen Gabriele S., die zuletzt in einer Klinik in Sehnde in Behandlung war. Die Vermisste verließ die Klinik in unbekannte Richtung und ist seitdem spurlos verschwunden.

Aufgrund ihres Gesundheitszustandes ist davon auszugehen, dass Frau S. dringend medizinische Hilfe benötigt. Die Polizei hat daher umfangreiche Suchmaßnahmen eingeleitet. Im Einsatz sind mehrere Streifenwagen, eine Drohne, ein Polizeihubschrauber sowie mehrere Diensthunde, um die Vermisste schnellstmöglich zu finden. Leider führten diese Maßnahmen bislang nicht zum Auffinden der Seniorin. Die Polizei bitter daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche und veröffentlicht ein Foto der Vermissten.

Frau S. ist circa 1,70 Meter groß, hat eine schlanke Statur und eine auffällig gebückte Gangart. Sie ist vermutlich mit einem grünen Pullover und einer schwarzen Hose bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum Aufenthaltsort von Gabriele S. geben können, werden dringend gebeten, sich beim Polizeikommissariat Lehrte unter der Telefonnummer 05132 827-115 zu melden. /ms

Original-Content von: Polizeidirektion Hannover, übermittelt durch news aktuell