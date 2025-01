Polizeiinspektion Aurich/Wittmund

POL-AUR: Berumbur - Diebstahl von Baustelle/Norden - Baucontainer aufgebrochen/Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis/Aurich - Nach Unfall geflüchtet

Landkreis Aurich (ots)

Kriminalitätsgeschehen

Berumbur - Diebstahl von Baustelle

Ein unbekannter Täter hat am Freitag von einer Baustelle in der Poststraße in Berumbur diverse Gegenstände gestohlen. Anschließend flüchtete der Unbekannte auf einem Fahrrad. Die Tat ereignete sich zwischen 13 Uhr und 15 Uhr. Zeugen, die auffällige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich an die Polizei unter 04931 9210 zu wenden.

Norden - Baucontainer aufgebrochen

Unbekannte haben in Norden einen Container aufgebrochen. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu einem Baustellencontainer in der Bahnhofstraße und entwendeten zwei Baumaschinen. Der Schaden beläuft sich auf einen mittleren vierstelligen Euro-Betrag. Ereignet hat sich die Tat zwischen dem 18.12.2024 und dem 06.01.2025. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Norden unter der Telefonnummer 04931 9210 entgegen.

Verkehrsgeschehen

Südbrookmerland - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Polizeibeamte hielten am Montag eine Autofahrerin in Moordorf an, da sie während der Fahrt ihr Mobiltelefon nutzte. Während der Kontrolle stellte sich heraus, dass die 40 Jahre alte Fahrerin nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis war und zudem keine Haftpflichtversicherung für ihr Auto bestand. Die Weiterfahrt wurde untersagt. Entsprechende Strafverfahren wurden eingeleitet.

Aurich - Nach Unfall geflüchtet

In Aurich kam es am Wochenende zu einer Unfallflucht. Ein unbekannter Autofahrer stieß im Extumer Weg gegen eine verschlossene Schranke vor einem Schulgelände. Die Schranke wurde dadurch zerstört. Der Verursacher entfernte sich danach unerlaubt. Der Unfall ereignete sich zwischen Freitag, 12 Uhr, und Montag, 6.30 Uhr. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Aurich unter 04941 606215 zu melden.

