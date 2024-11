Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Paket von einem Zustelldienst durch anderen Zustelldienst entwendet

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 13:30 Uhr, hat in Rheinfelden ein Zusteller das abgestellte Paket eines anderen Zustellers entwendet. Der ursprüngliche Zusteller eines Pakets konnte beobachten, wie ein 41jähriger Paketzusteller eines anderen Zulieferers dieses abgestellte Paket an sich nahm und in sein Fahrzeug lud. Er nahm die Verfolgung auf und fuhr dem 41-Jährigen über mehrere Kilometer hinterher. Die verständigte Polizei konnte den tatverdächtigen 41-Jährigen in Lörrach vorläufig festnehmen. Nach Abschluss der Ermittlungen wird Strafanzeige vorgelegt.

