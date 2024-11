Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Betrunken und ohne Führerschein von Fahrbahn abgekommen

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 12.11.2024, gegen 23:35 Uhr, ist ein alkoholisierter Autofahrer auf der Kanderner Straße in Egringen von der Fahrbahn abgekommen. Der 35jährige Pkw war alleinbeteiligt von der Fahrbahn abgekommen, prallte gegen eine Straßenlaterne und kam an einer Böschung zum Liegen. Bei der Unfallaufnahme zeigte der Alkoholtest einen Wert über 1,8 Promille. Eine Blutprobe folgte. Einen Führerschein konnte der Autofahrer nicht vorweisen, da dieser keine Fahrerlaubnis besitzt. Das Auto dürfte Totalschaden in Höhe von ca. 20000 Euro erlitten haben.

