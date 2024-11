POL-FR: Breitnau: B31: Fahrzeug überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Freiburg (ots) - Am Montagnachmittag, 11.11.2024, gegen 15.40 Uhr wurden zwei junge Frauen im Bereich des Bahnhofs in Emmendingen von einem bislang unbekannten Mann belästigt. Er hatte diese zunächst angesprochen und beleidigt. Im Weiteren stieß er einer der Frauen seinen Fahrradlenker in den Rücken und fasste die zweite Frau unsittlich an. Der Mann wird wie folgt ...

