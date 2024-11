Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rickenbach: Kleinkraftrad rutscht in Gegenverkehr - Fahrerin leicht verletzt

Freiburg (ots)

Am Freitag, 08.11.2024, gegen 13:16 Uhr, ist die Fahrerin eines Kleinkraftrades auf der L 152 kurz vor Rickenbach alleinbeteiligt gestürzt und ihr Fahrzeug in den Gegenverkehr gerutscht. Die 16jährige Lenkerin eines Kleinkraftrades befuhr die L 151 von Willaringen in Richtung Rickenbach. Am Ortseingang von Rickenbach stürzte sie alleinbeteiligt im Bereich einer Rechtskurve. Das Kraftrad rutschte auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit der entgegenkommenden 57jährigen Pkw-Lenkerin. Die 16Jährige kam auf ihrer Fahrspur zum Liegen. Sie wurde leicht verletzt und mit dem Rettungsdienst in eine Klinik verbracht. Der Gesamtschaden an beiden Fahrzeugen beläuft sich auf etwa 7000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell