POL-FR: Küssaberg: Streifvorgang im Begegnungsverkehr - Fahrzeug gesucht

Freiburg (ots) - Einen Tatverdächtigen auf frischer Tat festgenommen hat die Polizei nach einem Einbruch am 11.11.2024 in einen Supermarkt in der Gundelfinger Straße in Freiburg. Die Alarmierung der Polizei erfolgte um circa 1 Uhr, woraufhin das Gebäude umstellt wurde. Kurz darauf konnte der 45-jährige ...

