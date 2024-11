POL-FR: Gemeinsame PM der Staatsanwaltschaft Freiburg und des Polizeipräsidiums Freiburg: 38-Jähriger nach tätlichem Angriff auf Polizeibeamten zu fünfmonatiger Haftstrafe ohne Bewährung verurteilt

Freiburg (ots) - Einen Jugendlichen bedroht haben soll ein 23-Jähriger am 08.11.2024 in der Merzhauser Straße in Freiburg. Der Tatverdächtige konnte wenig später durch die Polizei vorläufig festgenommen werden. Wie der Geschädigte der Polizei mitteilte, war er gegen 15 Uhr mit dem Fahrrad unterwegs, als er verkehrsbedingt an einer Ampel warten musste. In diesem ...

mehr