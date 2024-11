Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg/Landkreise Emmendingen, Waldshut, Breisgau-Hochschwarzwald, Lörrach: Aktuelle Warnung der Polizei - Betrüger spähen Geheimnummern an Geldausgabeautomaten aus und heben unberechtigt Geld ab

Freiburg (ots)

Die Polizei warnt weiterhin vor Betrügern, die durch geschicktes Ausspähen an Geldausgabeautomaten an die Geheimnummer (PIN) von Bankkunden gelangen und anschließend die Bankkarte entwenden, um hohe Geldbeträge vom betroffenen Konto abzuheben.

Allein im Sommer 2024 waren dem Polizeipräsidium Freiburg mehr als 20 Fälle bekannt geworden, bei denen vermutlich dieselbe Tätergruppierung in teilweise unterschiedlicher Besetzung am Werk war. Seit Oktober wurden im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Freiburg erneut mehrere vollendete Taten verzeichnet, unter anderem in Schliengen, Münstertal und Hinterzarten. Die Ermittlungen gegen die Täter dauern derzeit noch an, mit einem weiteren Auftreten ist nach Einschätzung der Ermittler zu rechnen.

Bei der als "Shoulder Surfing" bekannten Vorgehensweise gehen die Täter meist arbeitsteilig vor. Während sich die Kunden am Geldautomaten befinden, um eine Auszahlung vorzubereiten, werden sie bei der Eingabe ihrer PIN von einem der Täter genau beobachtet und durch ein fingiertes Gespräch abgelenkt. Anschließend entwendet der zweite Täter die aus dem Automaten ausgegebene Kreditkarte der Geschädigten. Schon kurze Zeit später erfolgt meist eine widerrechtliche Bargeldabhebung der Täterschaft.

Die Polizei rät:

- Lassen Sie sich nicht von einem vermeintlich hilfsbereiten oder hilfsbedürftigen Fremden vom Automaten weglocken oder ablenken.

- Behalten Sie jederzeit Ihre Kreditkarte und ihr Geld im Blick.

- Brechen Sie notfalls den Auszahlungsvorgang ab, wenn Ihnen etwas verdächtig vorkommt.

- Benutzen Sie den Bankautomaten zu einem anderen Zeitpunkt, falls ihnen verdächtige Personen im Bereich der Geldausgabeautomaten auffallen.

- Verständigen Sie jederzeit die Polizei über den Polizeinotruf (110).

- Besprechen Sie das Thema mit Ihren Familienangehörigen

- Sperren Sie unverzüglich ihre Kreditkarte unter der zentralen Service-Nummer: 116116, wenn ihnen diese abhandenkommt.

oec

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell