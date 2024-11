Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: (Löffingen) Autofahrerin kommt von der Fahrbahn ab, 2 Personen leicht verletzt

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Löffingen, OT Göschweiler;]

Am 08.11.2024, gegen 20:00 Uhr, befuhr eine 21-jährige Autofahrerin die L170 von Göschweiler kommend in Richtung K4992. Nach momentanem Stand der Ermittlungen verlor die Fahrzeuglenkerin aufgrund des dichten Nebels die Orientierung und fuhr im Einmündungsbereich zur Kreisstraße geradeaus weiter, so dass sie nach Überquerung der Kreisstraße, eine Böschung runterfuhr und danach frontal mit der Fahrzeugfront ihres Pkw`s ins Erdreich eindrang. Die Fahrzeuglenkerin , als auch eine 20-jährige Beifahrerin zogen sich durch die Kollision leichte Verletzungen zu und mussten durch den hinzugezogenen Rettungsdienst medizinisch erstversorgt werden. Am Pkw der Unfallverursacherin entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 35.000 Euro. Neben dem Rettungsdienst, waren auch die Freiwilligen Feuerwehren aus Löffingen und Bachheim, zur technischen Hilfeleistung vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell