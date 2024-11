POL-FR: Zwei Verletzte nach Verkehrsunfall - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - In der Nacht von Samstag, 09.11.2024, 23.00 Uhr, auf Sonntagmorgen, 10.11.2024 kam es durch bislang unbekannte Täter im Bereich Erica-Sinauer-Straße in Freiburg zu einer Sachbeschädigung von vier geparkten Pkw. Hierbei wurden die Fahrzeuge mit Schriftzügen in schwarzer Graffiti-Farbe besprüht. ...

mehr