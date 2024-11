Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Überholvorgang endet im Acker

Freiburg (ots)

Ein missglückter Überholversuch endete am Samstag 09.11.2024 gegen 10:45 Uhr für einen Pkw-Fahrer im Ackergelände. Dieser befuhr zunächst die L104 in Fahrtrichtung Breisach als er auf Höhe Vogtsburg-Achkarren einen Lkw und im Anschluss ein Traktor mit Anhänger überholen wollte. Beim Erkennen des herannahenden Gegenverkehrs musste der Pkw-Fahrer abrupt wieder nach rechts einscheren, stieß hierbei gegen das Heck des Traktoranhängers und wurde nach links in das angrenzende Ackergelände abgewiesen. Dem Gegenverkehr als auch dem bereits überholten Lkw gelang es durch eine Notbremsung einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Pkw-Fahrer wurde leicht verletzt und musste in einer Klinik ärztlich versorgt werden. Am Anhänger entstand ein Schaden von ca. 500 EUR. Am Auto entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von ca. 7000 EUR. Neben der Polizei waren auch die Freiwillige Feuerwehr Breisach und das DRK am Einsatzort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell