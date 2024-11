POL-FR: Freiburg: Sachbeschädigung durch Graffiti an vier Fahrzeugen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots) - Bereits in der Nacht von Donnerstag, 07.11.2024 auf Freitag, 08.11.2024, brach ein Unbekannter eine Tür auf, um in die Räumlichkeiten eines Dekogeschäftes in der Turmstraße zu gelangen. Aus einer Kaffeekasse wurden etwa 20 Euro Bargeld entwendet. Allerdings wird der entstandene Sachschaden auf etwa 3.000 Euro geschätzt. Am Sonntag, 10.11.2024, gegen 13.10 Uhr, gelangte ein Unbekannter über eine ...

